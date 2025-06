DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,77 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 40,77 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 66.435 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 31,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,88 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,81 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

