DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,75 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,75 EUR an der Tafel. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,83 EUR an. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,63 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.746 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 45,67 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 26,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,75 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,64 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie gibt nach: DHL Supply Chain stärkt Retourenabwicklung in den USA mit Zukauf

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus