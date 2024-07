DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 40,11 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 40,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 300.332 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,16 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,49 EUR an.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

