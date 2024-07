DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,27 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 40,27 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 40,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.983 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,25 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone