DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,00 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,00 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,11 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 198.582 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

