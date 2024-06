DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 38,17 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,24 EUR zu. Bei 37,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 206.588 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,25 Prozent. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Kursverlust von 5,59 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,63 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,01 EUR je Aktie.

