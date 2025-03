DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursabschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 41,18 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 41,18 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,04 EUR nach. Bei 41,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 369.109 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 19,79 Prozent wieder erreichen.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone