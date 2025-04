DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag tiefer

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 35,66 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 35,66 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,90 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 704.392 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,14 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,18 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

