DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 36,85 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 36,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 511.529 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 16,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,98 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 21,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Paketversand in die USA teilweise gestoppt

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr angefallen