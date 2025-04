DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 36,89 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 36,89 EUR. Bei 37,24 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 983.304 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 20,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

