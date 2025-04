DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 36,70 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 36,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,95 EUR. Bei 36,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 101.646 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,64 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,88 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

