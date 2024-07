DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 40,66 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,76 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,61 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,61 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 51.462 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,37 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,92 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,25 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün