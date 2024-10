DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 37,09 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 37,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.244.368 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 21,14 Prozent niedriger. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 3,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,14 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

