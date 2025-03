DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 41,49 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 41,65 EUR. Bei 41,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.675 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Abschläge von 20,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

