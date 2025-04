DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 36,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 36,88 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,69 EUR. Mit einem Wert von 36,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.171 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,04 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit Abgaben von 16,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 22,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

