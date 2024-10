DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 37,02 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 37,02 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 30.929 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 27,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 35,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 3,24 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

