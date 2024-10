DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 37,54 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 37,54 EUR nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,63 EUR. Bisher wurden heute 75.954 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 35,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,14 EUR an.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

