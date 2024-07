DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,00 EUR abwärts.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 40,00 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,05 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.543 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,92 Mrd. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

