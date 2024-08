DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 38,27 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 38,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,23 EUR. Zuletzt wechselten 30.032 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (35,82 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,40 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2024 aus.

