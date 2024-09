DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Nachmittag vor

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 39,52 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 39,52 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.325.251 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,36 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,94 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

