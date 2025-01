DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,78 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,78 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.041.560 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 27,63 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 7,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 05.11.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



