DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 40,61 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 40,61 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.368 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,85 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 11,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 sackt ab

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone