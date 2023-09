DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 38,66 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 38,66 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.362 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 30,10 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 28,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je Aktie aus.

