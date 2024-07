DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,75 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 40,75 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,77 EUR. Mit einem Wert von 40,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 30.094 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 13,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 13,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,49 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

