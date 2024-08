DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,99 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,10 EUR. Bei 38,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.580 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 17,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,82 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,09 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

