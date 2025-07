DHL investiert 637 Millionen Euro in zusätzliche Roboter in UK

DOW JONES--Die DHL-Tochter Supply Chain will 637 Millionen Euro in die Hand nehmen, um in Großbritannien und Irland die eigene Infrastruktur auszubauen und die Automatisierung in den Kundenbetrieben zu beschleunigen. Mehr als 1.000 zusätzliche Roboter sollen in Großbritannien das Wachstum in den Sektoren E-Commerce- und Medizinlogistik gezielt vorantreiben. Als Teil der DHL-Strategie 2030 eröffnet das Unternehmen zudem ein neues "DHL-Health-Logistics"-Zentrum in Derby.

Wie DHL mitteilte, baut die Investition auf den bereits mehr als 1 Milliarde Euro auf, die DHL Supply Chain in den vergangenen drei Jahren weltweit in Automatisierung investiert hat.

Aktuell seien mehr als 2.000 Roboter in den Lagerbetrieben von DHL in Großbritannien, Irland und der EMEA-Region im Einsatz. Neu in Großbritannien seien die Stretch-Roboter von Boston Dynamics, die pro Stunde bis zu 700 Kartons entladen können. Dadurch werde das Lagerpersonal körperlich erheblich entlastet und die Produktivität insbesondere im Onlinehandel gesteigert.

