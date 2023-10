Dienstagshandel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Gewinnen

Kursverlauf

SLI-Handel heute.

Am Dienstag erhöht sich der SLI um 09:09 Uhr via SIX um 0,85 Prozent auf 1.703,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,858 Prozent auf 1.703,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1.688,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1.703,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1.704,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der SLI auf 1.726,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.713,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1.541,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1.810,36 Punkten. Bei 1.631,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 3,17 Prozent auf 3,90 CHF), Holcim (+ 1,78 Prozent auf 57,24 CHF), VAT (+ 1,62 Prozent auf 320,10 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 111,25 CHF) und Lindt (+ 1,46 Prozent auf 9.735,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sandoz (-0,06 Prozent auf 25,23 CHF), Lonza (+ 0,05 Prozent auf 429,20 CHF), Roche (+ 0,28 Prozent auf 251,55 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 88,43 CHF) und Straumann (+ 0,35 Prozent auf 114,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 338.187 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net