Aktienkurs im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Walt Disney

02.09.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 117,83 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,50 EUR -0,30 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 117,83 USD abwärts. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 116,00 USD ein. Bei 116,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 419.258 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,947 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 23,58 Mrd. USD gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

