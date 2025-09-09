Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 116,06 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 116,06 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 114,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,39 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 487.704 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 44,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,952 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Aktie aus.

