Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 115,25 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 115,25 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 115,00 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 115,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 153.703 Walt Disney-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,67 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,17 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 43,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
