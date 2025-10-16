Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 109,69 USD ab.

Um 20:07 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 109,69 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 109,66 USD. Bei 111,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 351.212 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. 13,66 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 26,98 Prozent sinken.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?