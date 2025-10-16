DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Kursentwicklung

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit KursVerlusten

16.10.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 111,32 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,11 EUR -0,39 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 111,32 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 110,65 USD. Bei 111,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 138.140 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,99 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 28,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,887 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Walt Disney.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
