Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 114,90 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Walt Disney befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 114,90 USD ab. Bei 114,19 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 324.263 Walt Disney-Aktien.
Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.
Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
