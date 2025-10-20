Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Abend an

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 111,92 USD.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 111,92 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 112,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 421.406 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,39 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 28,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,887 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Walt Disney-Aktie.

