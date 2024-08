Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Nachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 89,77 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 89,77 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,50 USD zu. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,70 USD nach. Bei 90,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 177.197 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,715 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Walt Disney am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,92 USD je Walt Disney-Aktie.

