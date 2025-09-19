DAX23.469 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.229 -0,2%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.719 +0,9%
So bewegt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Nachmittag Verluste

22.09.25 16:11 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 113,14 USD.

Walt Disney
96,12 EUR -0,38 EUR -0,39%
Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 113,14 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 416.683 Stück.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 9,25 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,952 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
