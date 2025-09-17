DAX23.611 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.204 +0,4%Nas22.532 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
ROUNDUP 3: Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt

18.09.25 16:18 Uhr
(neu: weitere Details und Reaktionen)

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der US-Sender ABC setzt die Talkshow des prominenten Fernsehmoderators Jimmy Kimmel nach dessen Äußerungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorerst ab. Die Sendung werde "auf unbestimmte Zeit" aus dem Programm genommen, teilte ABC laut US-Medien mit.

Hintergrund sollen Kimmels Äußerungen über den getöteten Vertrauten von Präsident Donald Trump sein. Trump äußerte sich erfreut über ihren Beschluss und forderte, weitere Shows ihm unliebsamer Moderatoren abzusetzen.

Kimmel hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmaßliche Attentäter Tyler Robinson möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten gewesen sei. Das Kürzel steht für "Make America Great Again".

"Beleidigend und unsensibel"

"Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel", teilte das Medienunternehmen Nexstar mit, das über lokale TV-Sender ABC-Inhalte ausstrahlt. Der Chef der US-Kommunikationsbehörde FCC, der von Trump nominierte Brendan Carr, bedankte sich bei Nexstar - "dafür, dass sie die richtige Sache gemacht haben". Carr hatte Kimmel zuvor öffentlich kritisiert und ABC unter Druck gesetzt.

Ob die Show überhaupt wieder aufgenommen wird, ist angesichts der aufgeheizten Stimmung in den USA fraglich.

Zahlreiche demokratische Politiker und Prominente stellten sich öffentlich hinter Kimmel - und kritisierten die Entscheidung und Trump. Sie hätte eigentlich am Mittwoch in der Sendung von Kimmel auftreten sollen, sagte die Komikerin Wanda Sykes in einem Instagram-Video - und sprach dann über Trump. "Den Ukraine-Krieg oder Gaza hat er nicht in der ersten Woche gelöst. Aber er hat die Meinungsfreiheit im ersten Jahr beendet." Schauspieler Ben Stiller kommentierte: "Das ist nicht in Ordnung." Der demokratische Senator Chuck Schumer bezeichnete die Entscheidung als "empörend".

Erbitterter Streit über Meinungsfreiheit

In den Vereinigten Staaten tobt ein erbitterter Streit darüber, wie sich über den Tod Kirks geäußert werden darf, dessen teilweise extrem konservative Ansichten heftig umstritten waren. Trump und seine Regierung haben angekündigt, gegen Kommentatoren vorzugehen, die sich ihrer Meinung nach nicht angemessen zu dem im Bundesstaat Utah erschossenen 31-Jährigen äußern. Kritiker halten es für höchst bedenklich, dass dabei Presse- und Meinungsfreiheit auf der Strecke bleiben.

Die amerikanischen Late-Night-Shows stehen seit der Absetzung des ebenfalls prominenten Talkmasters Stephen Colbert beim Sender CBS besonders unter Druck. Trump machte immer wieder klar, dass ihm neben Colbert vor allem Kimmel ein Dorn im Auge sei. Die US-Talkmaster machen sich in pointierter und teils derber Art und Weise über den US-Präsidenten lustig und bilden damit in den Augen vieler Beobachter ein wichtiges Gegengewicht zur politisch einseitigen Kommunikation des Weißen Hauses.

Trump frohlockt: "Tolle Neuigkeiten für Amerika"

"Tolle Neuigkeiten für Amerika", kommentierte Trump die Personalie auf seiner Plattform Truth Social. "Glückwunsch an ABC, dass sie endlich den Mut hatten, das zu tun, was getan werden musste." Der Präsident nahm zudem die verbliebenen Comedians Jimmy Fallon und Seth Meyers ins Visier, die er "zwei totale Versager" nannte. Der Sender NBC müsse nun folgen und ihre Shows ebenfalls absetzen. Trumps formulierte es als klare Aufforderung: "Tu es, NBC!!!"

Kaum einer griff den Republikaner mit schärferem Spott an als Kimmel, Colbert und andere Talker wie Meyers, Fallon und John Oliver. Mit ihren komödiantischen Spitzen enttarnen sie politische Falschbehauptungen und populistische Absurditäten der Regierung direkter als jede Nachrichtensendung. Die Shows nutzen dabei ihre im Vergleich zu nüchterner formulierenden News-Journalisten größeren Freiheiten, geben sich betont subjektiv und halten sich sprachlich nicht zurück.

Anders als die meisten Nachrichtenmoderatoren sprechen sie in diesem Zusammenhang beispielsweise nicht von "Unwahrheiten", sondern von "Lügen", nicht von "skurrilen Auftritten", sondern "Peinlichkeiten". Aus ihrer Abneigung gegenüber Trump und dessen Regierungsmethoden machen Kimmel und Co. dabei keinen Hehl. Trump nimmt derlei Kritik persönlich und versucht, kritisch berichtende Medien auch mit juristischen Mitteln auf Regierungslinie zu bringen, wie nicht nur die jüngste Milliarden-Klage gegen die "New York Times" zeigt.

Nicht nur US-Medien im Visier

Doch US-Medienprofis sind nicht die Einzigen, die infolge des Todes von Charlie Kirk und der Debatte über die Kommentierung des Attentats in Bedrängnis geraten. So geriet der als Korrespondent in Washington arbeitende ZDF-Journalist Elmar Theveßen ebenfalls unter Beschuss - unter anderem wegen Bemerkungen über Kirk und Kritik an Trumps stellvertretendem Stabschef Stephen Miller. Der früher als US-Botschafter in Berlin stationierte Trump-Vertraute Richard Grenell bezeichnete Theveßen daraufhin als "linksradikal" und forderte, ihm das Visum zu entziehen.

Das ZDF entgegnete dazu knapp, man nehme die Aussagen zur Kenntnis - und "die Arbeit von Elmar Theveßen ist durch die Pressefreiheit geschützt". Sie sei ein hohes Gut, in Deutschland und in den USA./scb/DP/nas

mehr Analysen