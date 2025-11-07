Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Freitagabend an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 110,66 USD.

Das Papier von Walt Disney legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 110,66 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,41 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 506.712 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 27,62 Prozent wieder erreichen.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,887 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,87 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient