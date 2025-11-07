DAX23.590 -0,6%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.706 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
So bewegt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Fahrt

07.11.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
95,79 EUR 0,29 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 111,03 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,10 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 193.213 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 12,28 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,887 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Walt Disney dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
