So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagabend tiefer

06.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagabend tiefer

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 110,29 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
95,50 EUR -1,29 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 110,29 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 109,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 662.540 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 13,04 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,37 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,887 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
