Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Zum Vortag unverändert notierte die Walt Disney-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 111,38 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 111,38 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.308 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 39,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,92 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

