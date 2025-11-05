DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

05.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Zum Vortag unverändert notierte die Walt Disney-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 111,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,79 EUR -0,26 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 111,38 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.308 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 39,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,92 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen