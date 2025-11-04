Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 111,11 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 111,11 USD ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,71 USD nach. Bei 111,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 243.545 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach oben. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 27,91 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

