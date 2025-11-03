Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 112,28 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 112,28 USD abwärts. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 111,05 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 112,50 USD. Zuletzt wechselten 540.047 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 9,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 40,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,887 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,87 USD je Walt Disney-Aktie.

