Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 112,08 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 112,08 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,86 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.547 Walt Disney-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,10 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,887 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie
Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient
Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
