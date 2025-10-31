Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagabend ins Plus

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 112,68 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 112,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 112,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,57 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 456.504 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 9,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,887 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23,58 Mrd. USD gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

