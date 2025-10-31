Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Freitagnachmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 112,12 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 112,12 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,30 USD. Mit einem Wert von 111,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 240.083 Walt Disney-Aktien gehandelt.
Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 11,19 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 28,56 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,887 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.
Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
