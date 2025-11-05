DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Kurs der Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag auf rotes Terrain

05.11.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 111,14 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,79 EUR -0,26 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 111,14 USD abwärts. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,60 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.090 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,17 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 38,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,887 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,87 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
