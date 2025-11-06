Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 110,40 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 110,40 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,34 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 111,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 144.607 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von 12,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit Abgaben von 27,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,887 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

