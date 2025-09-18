DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.284 +0,3%Nas22.571 +0,5%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
Aktienkurs im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Freitagabend Verluste

19.09.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 113,01 USD abwärts.

Das Papier von Walt Disney befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 113,01 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,93 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.512.631 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 10,32 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Abschläge von 29,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,952 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

