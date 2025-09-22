DAX23.637 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.540 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 113,16 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
95,40 EUR -0,78 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 113,16 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,25 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,87 USD. Bisher wurden via New York 296.283 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

